Scivola nel Canale Villoresi, paura per un 17enne

Scivola nel Canale Villoresi a Busto Garolfo: giovane in pericolo.

Tuffo nel Canale Villoresi, arrivano i soccorsi

Si trovava lungo il Canale Villoresi. Poi è scivolato ed è caduto in acqua. E' quanto accaduto poco fa, intorno alle 17.30, a Busto Garolfo: il ragazzo, 17 anni, forse per sfuggire al gran caldo, aveva pensato di rinfrescarsi lungo il canale (che ricordiamo è però pericolosissimo). Poi quella brutta caduta. Finito in acqua, ha iniziato a chiedere aiuto anche perchè nella caduta aveva riportato una contusione.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa, insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il ragazzo, una volta fuori dal canale, è stato portato in ospedale in codice verde. Per fortuna il tratto di canale, in quel punto, non aveva acqua alta, a tirarlo fuori sono stati alcuni amici che erano con lui.