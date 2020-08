Si taglia la gamba col flessibile: 46enne in ospedale FOTO

Si taglia la gamba col flessibile: 46enne in ospedale. Stava effettuando dei lavori in casa quando il flessibile gli è scappato di mano procurandogli una brutta ferita alla gamba.

Si taglia la gamba col flessibile

Paura e preoccupazione per un uomo di 46 anni, Francesco M., in via Chaniac a Pogliano Milanese al confine con Nerviano, intorno alle 12.45 di venerdì 28 agosto.

I soccorsi

Sul posto un’ambulanza di Rho Soccorso, l’elisoccorso e due pattuglie della Polizia Locale con il comandante Carmine Capri. Dopo i primi soccorsi sul posto l’uomo è stato trasportato in ospedale a Garbagnate, in giallo.

