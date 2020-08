Si spaventa per un principio di incendio e cade in casa: salvata dai pompieri

Si spaventa per un principio di incendio e cade in casa in via col di Lana a Legnano: salvata dai pompieri.

Ieri sera, martedì 11 agosto, una donna di 46 anni con pregressi problemi di salute, a seguito di un principio di incendio di un condizionatore, è caduta in casa perché spaventata dall’accaduto. Purtroppo però non riusciva ad alzarsi. A questo punto sono intervenuti i pompieri che, entrati dalla finestra, sono riusciti ad aprire la porta per far entrare i soccorritori dell’ambulanza della SOS di Uboldo. La donna sta bene e non è stata portata in ospedale.

