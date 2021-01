Prendono di mira gli anziani, approfittando della loro vulnerabilità e fanno credere loro di essere tecnici di Amga, incaricati di effettuare verifiche ora sui contatori del gas, ora sulla caldaia piuttosto che sulle bollette.

Si spacciano per tecnici di Amga con tanto di tesserino ma sono truffatori

Sono numerose le segnalazioni che stanno pervenendo in questi giorni da parte di cittadini legnanesi. Amga non si occupa dell’acqua potabile e i suoi tecnici non si presentano alla porta degli utenti senza un preavviso.

Ultimamente si stanno intensificando questi incresciosi episodi e considerando il fatto che anche i tesserini di riconoscimento possono essere falsificati, si consiglia ai cittadini di non aprire, senza aver prima contattato Amga per effettuare opportuna verifica.

L’ultimo episodio

L’ultima risale a ieri, mercoledì 27 gennaio, quando la figlia di un 83enne che risiede in via Ciro Menotti ha contattato l’azienda per raccontare quanto accaduto poche ore prima a suo padre: due persone, uno con un giubbotto da lavoro di colore rosso e un cartellino con la scritta “Amga Legnano” e l’altro con una falsa divisa da carabiniere si sono fatti aprire dall’anziano, con la scusa di dover, appunto, verificare la presenza di agenti contaminanti nell’acqua di casa. I due hanno chiesto all’anziano di mettere oro, oggetti di valore e soldi in frigorifero, in modo che non venissero intaccati dai rilevatori che avrebbero utilizzato per esaminare l’acqua.

Fortunatamente in casa non c’erano né oro né soldi per cui il colpo non è andato a buon fine.