Si sente male sul pullman: soccorso da ambulanza e automedica

Si sente male sul pullman in corso Europa: soccorso da ambulanza e automedica.

Nella tarda mattina di oggi, mercoledì 23 settembre, intono a mezzogiorno, un uomo di 63 anni si è sentito male mentre si trovava sull’autobus che percorreva corso Europa a Rho in direzione Milano. Il pullman, in sosta alla fermata in prossimità del Santuario, ha permesso ai soccorritori dall’ambulanza di Rho e dell’automedica di prestare le prime cure all’uomo.

Ecco dove è successo:

