Si sente male sul bus, ma non ci sono ambulanze: portata all'ospedale dalla Polizia Locale

Si sente male sul bus, soccorsa dalla Polizia Locale

E' successo a Legnano nel primo pomeriggio di ieri, martedì 5 dicembre. La giovane donna è stata colta da malore a bordo di un pullman dell'Autostradale in arrivo da Milano, l'autista ha condotto il mezzo fino alla fermata di viale Cadorna e da lì è stata effettuata la richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118. L'operatore ha cercato un'ambulanza disponibile da inviare sul posto per trasportare la donna all'ospedale, ma non ne ha trovate. Nel frattempo era intervenuta una pattuglia della Polizia Locale e sono stati proprio gli uomini del comandante Daniele Ruggeri a prendere in carico la donna e ad accompagnarla al Pronto soccorso.

Ottenuta dal Comando l'autorizzazione a caricarla sulla propria auto, gli agenti hanno attraversato la città con sirena e lampeggianti in funzione e, una volta giunti al nosocomio di via Papa Giovanni Paolo II, hanno affidato la giovane alle cure di medici e infermieri.