Si sente male in strada, gravissimo un 67enne

E’ in gravissime condizioni un uomo di 67 anni che ha avvertito un malore in strada a Rho stamattina, sabato 1° agosto, attorno alle 10.30 in via Giusti.

Malore in strada, è gravissimo

L’uomo è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza e dall’automedica, ma le sue condizioni sono molto gravi. E’ stato portato al vicino ospedale di Rho in codice rosso.

