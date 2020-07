Anziano cade in casa, arrivano i pompieri FOTO

Anziano cade in casa, viene soccorso dai Vigili del fuoco. E’ successo a San Vittore Olona

Anziano cade in casa: momenti di paura

Momenti di paura in via Monte Nero a San Vittore Olona. Poco prima delle 13 alla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza è arrivata la chiamata di un uomo che diceva di essere caduto nella sua abitazione e chiedeva aiuto. Subito dopo la comunicazione si è interrotta. Sul posto è subito stata inviata un’ambulanza della Croce rossa italiana. Poiché l’uomo, quasi 70enne, abitava al quarto piano di una palazzina, è stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del fuoco, che sono arrivati con un’autoscala.

Aperta la porta dell’appartamento, i soccorritori hanno trovato l’anziano disteso a terra, ma cosciente. Le sue condizioni non sarebbero tali da destare preoccupazione, ma è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano per accertamenti.

