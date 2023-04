Si sente male alla grigliata e cade da tre metri: trasportato con l'elisoccorso

Malore nella giornata di Pasquetta a Castelletto di Cuggiono: un uomo di 31 anni si è sentito male mentre si trovava ad una grigliata ed è caduto nel vuoto. Portato via in elisoccorso.

Si sente male e cade nel vuoto: trasportato in elisoccorso

Erano da poco passate le 18 di ieri, 10 aprile, quando un uomo di 31 anni si è sentito male ed è caduto in una scarpata di tre metri di altezza. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto, in via fiume, vicino al Ticino e nella zona del ristorante da Bruno, sono arrivate un'ambulanza e l'elisoccorso.

Tantissima la gente presente sul posto per le grigliate di Pasquetta. L'uomo è stato prima medicato sul posto e successivamente trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo per un trauma cranico.