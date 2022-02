Si sente male al supermercato: due clienti cercano di rianimarlo

Codice rosso

L'uomo si è sentito male nel parcheggio sotterraneo dell'Esselunga di Rho.

Un uomo di 72 anni si è sentito male questa mattina, 25 febbraio 2022, all'interno del parcheggio dell'Esselunga di Rho. Trasportato in codice rosso in ospedale.

L'improvviso malore nel parcheggio

Improvviso malore questa mattina poco dopo le 10 nel parcheggio sotterraneo dell'Esselunga. Un uomo ha accusato molto probabilmente un infarto ed è stato soccorso con un defibrillatore, presente sul posto, da due cittadini che hanno risposto alla chiamata di aiuto fatto con i microfoni dal personale del supermercato.

I tentativi di rianimazione e il trasporto in ospedale

Le due persone intervenute hanno tentato di rianimarlo fino a quando sono arrivati i sanitari: l'uomo è stato portato a bordo del mezzo del 118, ma non aveva ancora ripreso conoscenza. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Rho e si trova in pericolo di vita.