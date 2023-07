Si schianta in auto: abbandona ragazza e bimbo e scappa a piedi

Scene da film nel tardo pomeriggio di giovedì 6 luglio in centro a Settimo Milanese.

Scene da film

La scena che si è parata di fronte agli occhi di numerosi cittadini di Settimo ha lasciato allibiti. I fatti sono accaduti intorno alle 19, nella centrale via Libertà. I passanti hanno sentito e notato una vettura che viaggiava da Seguro in direzione ufficio postale a tutta velocità. Il mezzo, a bordo del quale c'erano tre persone, viaggiava su "tre ruote", in quanto uno degli pneumatici era addirittura esploso. Ciò nonostante, la velocità era molto elevata: pare che l'uomo alla guida avesse forzato un posto di controllo delle forze dell'ordine poco prima.

Lo schianto

L'uomo al volante, giunto all'altezza di via Camposanto, nei pressi del comando di Polizia locale e Croce Rossa, ha infine perso il controllo del mezzo. La macchina ha sbandato ed è infine andata a schiantarsi contro un'automobile parcheggiata, finendo la propria corsa in mezzo alla carreggiata.

La fuga

Mentre passanti e residenti uscivano in strada per capire cosa fosse successo, è accaduto l'impensabile. L'uomo alla guida è sceso dal mezzo, ha fatto uscire dall'auto i due passeggeri, una donna di 26 anni e un bambino di 8, e poi è corso via, fuggendo a piedi verso il cimitero e facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto in pochissimi minuti è sopraggiunta una pattuglia della locale stazione dei Carabinieri: sono stati chiamati anche i soccorsi, con due ambulanze giunte sul posto che si sono prese cura della donna e del bambino, portati infine all'ospedale Niguarda in codice giallo.