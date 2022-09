Si schianta contro un palo: 32enne finisce all'ospedale

Si schianta contro un palo e viene soccorsa dall'ambulanza.

E' successo nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022 sulla Saronnese a Rescaldina. Una donna di 32 anni stava procedendo in direzione Saronno a bordo della sua auto quando, pochi minuti prima delle 2.30, ha perso il controllo del mezzo andando a invadere la corsia opposta e finendo contro un palo. Sul posto è intervenuta in codice rosso un'ambulanza della Croce rossa di Legnano: fortunatamente le condizioni dell'automobilista si sono rivelate meno gravi di quanto si era inizialmente temuto e la 32enne è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Cospicui invece i danni alla vettura. Allertati anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.