Si schianta contro un pilone del Ponte di ferro

TURBIGO

Grande spavento, nella mattina di oggi, lunedì 11 ottobre 2021, per un'auto finita contro uno dei piloni di cemento del Ponte di ferro a Turbigo. Erano da poco passate le 7 quanto è avvenuto l'incidente. Al volante della vettura vi era una donna di 39 anni che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il grosso pilastro.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza della Croce Azzurra di Buscate insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Insieme a loro anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno. La donna ha riportato alcune contusioni ed è stata trasportata, in codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale di Gallarate.