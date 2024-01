Si schianta contro il palo della luce: grave 27enne

Incidente nella notte a Ossona: una ragazza di 27 anni, dopo che la sua auto è finita contro un palo della luce in rotonda, è stata portata in ospedale in codice rosso in gravi condizioni.

Incidente alla rotonda

L'auto della ragazza, per cause ancora da accertare, è finita contro un palo della luce. Lo scontro è avvenuto intorno all'1.40 di stanotte, venerdì 19 gennaio 2023, all'altezza della rotonda dopo il cimitero di Ossona verso Magenta.

I soccorsi

Su posto, in codice rosso, sono giunte un'ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e un'automedica. Allertati, per estrarre la giovane dalla macchina, anche i Vigili del fuoco, arrivati a Ossona con un'autopompa da Magenta, e i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per capire la dinamica dell'incidente.

La corsa in ospedale

La 27enne è stata immediatamente portata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con un trauma al volto e traumi multiplia gli arti inferiori.