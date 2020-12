Si schianta contro due auto in sosta e scappa: multa da 600 euro

Si schianta contro due auto in sosta e scappa: è successo a Turbigo. In azione la Polizia Locale.

Si schianta contro due auto in sosta a scappa

Con la sua auto stava viaggiando in pieno centro, quando è finito addosso a una vettura parcheggiata e poi sfiorarne una seconda che si trovava sempre in sosta. Ma non si è fermato, anzi: si è allontanato, sperando di farla franca. Ma non aveva fatto i conti con gli agenti della Polizia Locale che, guidati dal comandante Fabrizio Rudoni, lo hanno rintracciato e sanzionato a tempo di record: per l’automobilista è arrivata una multa da 600 euro. L’episodio è accaduto mercoledì.

L’uomo, T.H, 48 anni e residente a Turbigo, era infatti al volante della sua auto. Poi era andato a urtare un’altra auto e poi una seconda, posteggiate. Come detto l’automobilista non ha pensato minimamente di fermarsi e prendersi le sue responsabilità ma ha tirato dritto.

Avvisata dell’accaduto, la Polizia Locale si è subito messa la lavoro. Grazie all’analisi delle immagini “catturate” dal sistema di videosorveglianza in paese, gli agenti sono riusciti a rintracciare il fuggitivo. Una volta trovato e identificato, il turbighese indisciplinato è stato multato: per lui una sanzione da ben 600 euro.

TORNA AL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE