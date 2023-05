Si schianta contro auto in sosta, ferita bimba di 5 anni

Finisce contro due auto in sosta a Pogliano Milanese.

Contro due auto in sosta con la sua vettura

E' perso il controllo della sua auto finendo contro due vetture che si trovavano parcheggiate lungo la strada. E' quanto successo questo pomeriggio a Pogliano Milanese. Erano circa le 17 quando un uomo, al volante della sua macchina, stava percorrendo via Chiesa, località Bettolino. A un certo punto, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato finendo contro le due vetture ferme.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza del Cvps Arluno. A rimanere contusa è stata una bimba di 5 anni, che si trovava a bordo della vettura che ha perso il controllo. Medicata sul posto, per lei trasporto in ospedale in codice verde così come per il conducente dell'auto.