Si schianta contro un albero e l'auto prende fuoco

Si schianta in auto contro un albero e la vettura prende fuoco: paura a Nerviano.

Auto contro un albero e poi avvolta dalle fiamme

Notte di grande paura quella appena passata a Nerviano: un automobilista ha infatti perso il controllo della sua vettura andando a finire contro un albero, poi la sua auto è stata avvolta e distrutta dalle fiamme. Tutto è successo intorno alle 3, lungo la via Primo Maggio, strada che attraversa la zona industriale. All'altezza della maxi curva, l'automobilista ha sbandato finendo contro una pianta. Giusto il tempo di uscire dall'abitacolo e la vettura si è incendiata.

L'intervento

Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della Stazione di Nerviano insieme ai Vigili del fuoco, che in poco tempo hanno spento le fiamme. Il conducente dell'auto per sua fortuna ha riportato solo un grande spavento e lievi contusioni. La carcassa della vettura è ancora sul posto, in attesa di essere rimossa.