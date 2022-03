Si rompe un tubo dell'acqua, cantine allagate e via chiusa

E' stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Rho per chiudere il rubinetto centrale dell'acqua del condominio di via Garibaldi 94 che era già sommerso da un metro e mezzo di acqua.

Il traffico verso il centro di Rho è stato deviato in via Milano a causa della rottura di un tubo dell'acqua

Cantine allagate e strada chiusa

Ad accorgersi del danno i residenti dello stabile

Ad accorgersi del danno alcuni residenti dello stabile che hanno immediatamente avvisato l'amministratore condominiale che ha sua volta ha chiamato la ditta che si occupa della manutenzione dello stabile. Il titolare dell'azienda che si occupa della manutenzione non è però riuscito a scendere nei locali contatori in quanto allagati.

Traffico deviato in via Milano

Per permettere ai vigili del fuoco e agli operai dell'azienda incaricata della manutenzione di lavorare è stato necessario chiudere temporaneamente anche via Garibaldi deviando il traffico in direzione del centro di Rho in via Milano. Via Garibaldi è stata riaperta intorno alle 15.15