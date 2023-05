Si rompe un tubo del gas durante i lavori, due case evacuate

Rottura di un tubo del gas a Turbigo.

Si rompe il tubo del gas, attimi di paura

Lungo la via gli operai stavano effettuando i lavori di scavo per la posa della fibra ottica poi, all'improvviso, l'imprevisto: uno dei mezzi al lavoro ha infatti accidentalmente rotto un tubo del gas. E' quanto successo intorno alle 17 a Turbigo. I lavori in corso erano quelli in via Nenni. Una volta avvenuta la rottura, è subito stato lanciato l'allarme in quanto il metano ha iniziato a fuoriuscire dal terreno.

L'intervento

Sul posto è arrivata in pochi istanti la Polizia locale, insieme ai Vigili del fuoco volontari di Inveruno e all'ambulanza del Cvps Arluno. Tutti si sono messi subito al lavoro: gli agenti hanno chiuse le strade per permettere le operazioni dei pompieri, in via precauzionale sono state evacuate due abitazioni vicine al luogo in cui è avvenuta la rottura sotterranea. Una volta individuata la perdita e messa in sicurezza l'area, le strade sono state riaperte (dopo le opere di ripristino) e i residenti allontanati hanno potuto tornare nella loro casa. Nessuno è rimasto ferito nè intossicato.