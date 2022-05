Si ritorna a correre grazie al Lions club Rho Host

Partito in queste ore il conto alla rovescia per la Rho Night Run, la terza edizione della gara podistica che attraverserà tutta la città

Dopo due anni chiusi in casa per la pandemia, la città torna a correre grazie ai soci del Lions Club Rho Host. E’ partito in queste ore il conto alla rovescia per la Rho Night Run, la terza edizione della gara podistica che attraverserà tutta la città. Una gara non competitiva della lunghezza di 8 e 5 chilometri in base alla preparazione delle persone che prenderanno parte all’evento.

Corsa ma non solo: in piazza, nel cuore della città durante la Rho Night Run in programma il 15 giugno alle 20.45, ci sarà una grande festa con musica con gli speaker di radio Cluster FM, birra e risotto. Per quanto riguarda le iscrizioni, il costo è stato fissato a 12 euro e il ricavato della manifestazione servirà ai soci del Lions Club Rho Host per portare a termine i loro services benefici. Le iscrizioni si possono effettuare sulla piattaforma Endu, e per chi non avesse dimestichezza con i social, nei prossimi fine settimana i soci del Lions Club Rho Host saranno in piazza per raccogliere il maggior numero di persone.

L’obiettivo di quest’anno è di arrivare a 1.500 iscrizioni. La manifestazione è organizzata anche grazie alla collaborazione di numerosi sponsor che hanno legato il loro nome a un appuntamento che, pandemia permettendo, potrebbe diventare una delle gare podistiche più importanti a livello regionale.