Si rifiuta di portarli in giro: tassista aggredito da un gruppo di ragazzi

Si rifiuta di portarli in giro: tassista 47enne aggredito da un gruppo di ragazzi.

Un tassista ha denunciato l’aggressione da parte di un gruppo di ragazzi avvenuta pochi minuti prima delle 5 di questa mattina, mercoledì 26 febbraio, in piazza della Repubblica a Milano. Il gruppo avrebbe chiesto all’uomo di portarli a Settimo Milanese ma, visto lo stato di ubriachezza dei quattro, il conducente dell’auto bianca si sarebbe rifiutato ed è in quel momento che i ragazzi, dopo vari insulti, lo avrebbero colpito con calci e pugni. Dopo l’aggressione i ragazzi sarebbero scappati facendo perdere le loro tracce. Il 47enne sembra poi essere stato medicato sul posto, senza la necessità del trasporto in nosocomio.

