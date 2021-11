Si ribaltano in auto: miracolati due ragazzi e un 40enne

Incidente

Alla guida dell'utilitaria, andata distrutta, un 23enne di Legnano

Si sono ribaltate con l'auto sulla quale viaggiavano e tutte e tre gli occupanti sono rimasti feriti, ma poteva andare molto peggio perché l'utilitaria è andata distrutta. Il sinistro è avvenuto all'1 di oggi, sabato 20 novembre 2021, a Gorgonzola

Si ribaltano in auto: tre feriti, tra cui il conducente di Legnano

Paura questa notte per un incidente stradale avvenuto in via Matteotti, all'altezza dell'incrocio con via Dei Chiosi, a Gorgonzola, nella zona Est di Milano. Una Fiat Punto si è infatti ribaltata, finendo la sua corsa con le gomme all'aria dopo aver abbattuto pali, transenne e altro arredo urbano. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono state inviate due ambulanze e un'automedica, in codice giallo, oltre ai Vigili del fuoco della caserma di Gorgonzola e ai Carabinieri della Stazione locale.

Abbattuti pali, transenne e altro arredo urbano

Coinvolti nel sinistro tre uomini di 18, 23 e 44 anni, tutti a bordo del veicolo. Al volante c'era il 23enne, residente a Legnano, che nonostante fosse ferito a una mano ha rifiutato il trasporto in ospedale. Gli altri due sono di Gorgonzola: solo il 44enne è stato alla fine trasportato in codice verde al Pronto soccorso di Melzo. Per fortuna, quindi, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Ora toccherà fare la conta dei danni al patrimonio pubblico. Da quanto ricostruito dai Carabinieri di Gorgonzola, la Punto ha colpito come prima cosa il cordolo dello spartitraffico centrale. Poi la carambola terminata con il ribaltamento.

Il 23enne verrà ora sanzionato dai militari. All'origine del sinistro ci sarebbe stata la velocità non commisurata alle condizioni della strada.