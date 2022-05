Si ribalta un'auto: due uomini finiscono in ospedale

Un'automobile si è ribaltata ieri sera, 10 maggio 2022, intorno alle 22.30 a Legnano: a bordo due uomini di 28 e 57 anni finiti in ospedale.

Il ribaltamento dell'automobile

Sono scattate intorno alle 22.30 le chiamate al 118 per un'auto ribaltata nella centrale via della Vittoria a Legnano. A bordo due uomini di 28 e 57 anni: sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Legnano: i due uomini sono stati estratti dal mezzo e caricati in ambulanza.

Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Legnano: ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto e le cause del ribaltamento.