Si ribalta in mezzo al Sempione, automobilista trasportato in ospedale

Saranno gli agenti della Polizia Locale di Rho a stabilire le cause dell'incidente stradale verificatosi stamattina, pochi minuti prima delle 8 sulla Statale 33 del Sempione all'altezza di via Lainate.

L'auto che si è ribaltata viaggiava da Milano verso Legnano

Secondo una prima ricostruzione sommaria dei fatti, un'automobilista di 49 anni che viaggiava sulla statale 33 del Sempione, da Milano in direzione di Legnano, giunto all'altezza dell'incrocio con via Lainate si è ribaltato in mezzo alla carreggiata.

L'uomo è stato trasferito in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi

Scattato l'allarme, dato dagli automobilisti in transito sul posto è arrivata un'ambulanza con a bordo i volontari della Croce Rossa di Legnano. Dopo i primi soccorsi sul posto l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Rho. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Per lui diversi traumi dovuti al ribaltamento dell'auto.

Un incrocio pericoloso dove spesso si verificano incidenti

Un semaforo quello situato sul Sempione all'altezza di via Lainate che è spesso teatro di incidenti che si verificano sia in direzione di Milano che in direzione di Legnano. Incrocio che in passato ha visto anche le proteste dei residenti della zona che hanno chiesto al Comune di Rho e a Città Metropolitana, che gestisce la statale di intervenire per risolvere la situazione