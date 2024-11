Un uomo si è ribalta oggi pomeriggio, 12 novembre 2024, a Parabiago: è stato soccorso in codice rosso dai volontari del 118. Sul posto anche la Polizia Locale.

Si ribalta con l'auto: soccorso in codice rosso

Un uomo sulla sessantina si è ribaltato intorno alle 16 in via Einaudi a Parabiago: sul posto è arrivata un'ambulanza oltre ad una pattuglia di Polizia Locale. Dopo le prime cure portate sul poste, l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.