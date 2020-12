Si ribalta con l’auto nella sera di Natale FOTO

Si ribalta con l’auto nella sera di Natale: grande paura a Castano Primo.

Grande paura questa sera, venerdì 25 dicembre 2020, sera di Natale a Castano Primo. Intorno alle 21.30 un’automobilista si è ribaltato con la sua auto mentre percorreva la Ss341. Le cause sono ancora da accertare, sta di fatto che l’uomo, un 39enne, ha perso il controllo della vettura finendo per cappottarsi. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno insieme alla Polstrada e all’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate in codice giallo. L’automobilista ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Gli agenti sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

