Si ribalta con l'auto: grave un 45enne

Si ribalta con l'auto: paura per un 45enne.

Si ribalta con l'auto a Buscate

Grave incidente stradale in via per Cuggiono a Buscate. E' successo alle 13 di oggi, giovedì 24 giugno 2021. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Seguiranno aggiornamenti.