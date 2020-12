Si ribalta con l’auto che finisce in un campo FOTO

Si ribalta con l’auto che finisce in un campo: è successo poco prima delle 6.30 di oggi, mercoledì 30 dicembre.

Si ribalta con l’auto che finisce in un campo

Questa mattina, mercoledì 30 dicembre, i Vigili del fuoco di Rho, un’automedica e l’ambulanza della croce azzurra di Caronno sono intervenuti lungo la Sp227 a Cisliano per soccorrere due persone rimaste coinvolte in un incidente.

L’auto su cui viaggiavano i due stava percorrendo la strada dal Destriero in direzione di Cisliano quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata finendo in un campo limitrofo.

Le due persone coinvolte sono uscite dall’auto senza l’aiuto dei soccorritori. Una delle due persone, un 29enne, è stato però comunque trasportato in codice verde all’ospedale di Magenta.

