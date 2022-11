Sirene spiegate nella nottata di oggi a Morimondo per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'automobile nel tratto di strada che porta dalla località Cascina Cerina di Sotto verso Besate.

Si ribalta con l'auto, 21enne al San Matteo di Pavia

Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma sembrerebbe che l'automobilista, un ragazzo di 21 anni, attorno alla 1.30 si sia ribaltato finendo fuori strada proprio nei pressi del fontanile che attraversa la campagna abbiatense.

L'intervento di ambulanza e Carabinieri

La situazione è sembrata subito molto delicata tant'è che sul posto si è precipitata un'ambulanza in codice rosso oltre che i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. I sanitari si sono messi subito al lavoro per cercare di prestare le prime cure al ragazzo che è stato poi caricato sulla lettiga che, a sirene spiegate, si è diretta in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia dove è arrivato all'incirca alle 3.