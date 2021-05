Si ribalta con la canoa nel Ticino: svizzero in salvo. E’ accaduto mercoledì 12 maggio, nel pomeriggio, a Boffalora. Un uomo di nazionalità svizzera si trovava con la canoa nel Ticino, in prossimità del ponte di Boffalora: nel vedere ripide e cascate, create dalla piena dovuta alle piogge di lunedì, ha tentato di raggiungere un’isoletta al centro dell’alveo.

Si ribalta con la canoa nel Ticino: svizzero in salvo

Lì la canoa si è ribaltata ed è andata via con la corrente. Così ha chiamato dapprima la Polizia svizzera, non parlando italiano, spiegando i fatti e chiedendo aiuto. L’allarme è rimbalzato prima alla centrale magentina, quindi a Boffalora e ai vigili del fuoco. Sul posto anche una pattuglia degli agenti trecatesi. L’uomo è stato tratto in salvo, senza conseguenze.

Traffico in tilt

E’ andata peggio alla viabilità: un’ora di senso unico alternato del traffico sul ponte che in orario di punta, che ha determinato code interminabili.