Si ribalta con l’auto dopo l’incidente, paura in via Adige

Si ribalta con l’auto dopo l’incidente: è successo in via Adige a Canegrate. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e ambulanza.

Si ribalta con l’auto dopo l’incidente

Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti ieri sera, giovedì 4 settembre 2020, a Canegrate. Poco dopo le 19, in via Adige, due auto si sono scontrate e una delle due vetture è finita ribaltata. A bordo vi era una donna di 68 anni le cui condizioni sembravano gravissime. Sul posto sono arrivati, in codice rosso, i soccorritori della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco di Legnano e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Fortunatamente le condizioni della donna eran meno gravi del previsto: dopo le prime cure ricevute sul posto, per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale. I militari stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.