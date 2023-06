Si ribalta col furgoncino, in ospedale.

Incidente

Incidente in via Mameli oggi ad Abbiategrasso poco prima delle 14. Un uomo a bordo di un furgoncino si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento. L'automobilista, un 50enne di origini albanesi, è stato soccorso da ambulanza e automedica giunte sul posto in codice rosso.

In ospedale

Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave del previsto. Il 50enne è stato visitato sul posto, dopodiché i sanitari lo hanno trasportato in codice verde all'ospedale di Vigevano per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale per riscostruire la dinamica dell'accaduto.