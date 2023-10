Si presentano come addetto comunali, ma sono truffatori

I cittadini di Arluno dovranno porre attenzione a chi bussa alle loro porte. Segnalati truffatori in azione.

Il comandante della Polizia Locale, Pietro Micalizzi, ha segnalato alla cittadinanza la presenza di due persone che si aggirano per le vie del paese fingendosi addetti del Comune assegnati alla raccolta dei rifiuti.

Micalizzi ha spiegato come sono avvenute le prima segnalazioni, e in che modo la Polizia Locale si è attivata.

"Abbiamo ricevuto la prima segnalzione da via IV Novembre, e siamo intervenuti subito in zona per verificare, ma non abbiamo trovato i truffatori - ha aggiunto - Dopodiché abbiamo ricevuto altre tre o quattro segnalazioni, e, dopo essermi accertato che né il Comune ne il consorzio fossero sul territorio con questo tipo di servizio, abbiamo intensificato i controlli e mi sono sentito di postare un avviso sui social per segnalare alla cittadinanza quello che si stava verificando. I mezzi di comunicazione in questo caso sono uno strumento utile. I truffatori si stanno ingegnando sempre di più, pescano nella vita quotidiana provando a capire quali sono le esigenze delle persone, e si insinuano sfruttando questo e provando ad estorcere dei soldi. In questo caso credo non credo ci sia stato un target mirato, perché i truffatori si aggiravano per le vie andando casa per casa".