Si presenta sotto casa dell'ex con una mazza e un coltello: arrestato dai Carabinieri

Arrestato un uomo di 33 anni di Mesero per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata: succede a Certosa di Pavia.

Arrestato per atti persecutori

Un uomo di 33 anni di Mesero, è stato arrestato per atti persecutori nella giornata di ieri, domenica 24 settembre 2023, dai Carabinieri della Stazione di Certosa di Pavia e da quelli del N.O.R. della Compagnia di Pavia come ci raccontano i nostri colleghi di PrimaPavia.it.

Non accetta la fine della relazione

L'intera vicenda è iniziata nella serata di venerdì sera quando il 33enne viene lasciato dalla propria fidanzata, una 36enne del posto. Non accettando la fine della relazione, l'uomo ha iniziato a minacciare la donna con centinaia di messaggi e chiamate, dal tono terrificante, arrivando anche a presentarsi, domenica mattina, sotto casa sua a Certosa di Pavia.

Il coltello a serramanico e la mazza in legno

Ad attenderlo, però, c’era una pattuglia dei Carabinieri, allertata dalla stessa vittima che aveva ricevuto l’ennesimo messaggio di minacce. Dopo aver bloccato il 33enne, i militari hanno perquisito la sua automobile trovando, nel cassetto porta oggetti, un coltello a serramanico di 19 centimetri mentre dietro il sedile di guida una mazza in legno di circa 90 cm.

Telefono sequestrato

Nei suoi confronti è quindi scattato l'arresto. I carabinieri hanno anche sottoposto a sequestro il suo telefono cellulare: conteneva le chat private che i due si sono scambiati e che lo stesso aveva minacciato di divulgare.