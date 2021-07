Si presenta al Commissariato per rinnovare il permesso di soggiorno viene arrestato per rapina

Si presenta al Commissariato di Polizia di Rho-Pero per rinnovare il permesso di soggiorno: ricercato per rapina viene arrestato.

Si presenta al Commissariato di Polizia di Rho-Pero per rinnovare il permesso di soggiorno ma quando l’agente in servizio entra nella sua scheda personale scopre che la persona che ha difronte è ricercata per concorso in rapina. Rapina effettuata nel 2017 a Modena.

Non è più uscito dal Commissariato rhodense ma è stato trasferito immediatamente nel carcere milanese di San Vittore il 35enne di nazionalità cinese che nei giorni scorsi si è presentato ai poliziotti per richiedere il prolungamento del suo permesso di soggiorno.

Quando gli agenti in servizio allo sportello immigrazione hanno verificato che l’uomo era effettivamente il malvivente ricercato per la rapina effettuata in Emilia hanno arrestato l’uomo.

Dopo i controlli e le pratiche di rito svolte nella sede del Commissariato di Rho il cittadino cinese è stato immediatamente accompagnato presso il carcere milanese dove rimarrà in attesa del processo che si svolgerà nei prossimi mesi.

Con molta probabilità il cittadino cinese non pensava che quella segnalazione per la rapina in concorso effettuata a Modena qualche anno prima era ancora inserita nel suo casellario giudiziario.

Quando gli uomini della dirigente Maria Antonietta Scarinci (nella foto) hanno incrociati i dati non credevano ai loro occhi, la persona ricercata da tempo era proprio li, davanti a loro, a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.