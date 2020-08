Si perdono in montagna, salvati dal Soccorso alpino

Stavano facendo una passeggiata in montagna dove si trovavano in vacanza quando si sono persi. Per “salvarli”è dovuto intervenire il Soccorso alpino

I sei giovani e la disavventura in montagna

La disavventura si è consumata ieri sera, sabato 15 agosto 2020, poco prima delle 21. Sei escursionisti, ragazzi e ragazze residenti in provincia di Milano, in vacanza in Valsassina, stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Bogani conduce verso l’Ape Cainallo quando hanno perso l’orientamento e sono andati verso la Valle dei Mulini. Dopo alcuni tentativi per riprendere il sentiero, i sei hanno iniziato a perdere le forze e a vedere crescere la paura e allora hanno chiamato il numero unico di emergenza 112 NUE. La centrale Soreu dei Laghi ha fatto intervenire le squadre del Soccorso alpino della Stazione Valsassina e Valvarrone, XIX Delegazione Lariana. Dopo avere localizzato la zona di ricerca tramite le coordinate geografiche, li hanno ritrovati: erano circa 400 metri sotto il bivio che conduce alla Valle Dei Mulini. Li hanno accompagnati al parcheggio del Cainallo, dove avevano l’automobile: l’intervento ha coinvolto 12 tecnici e si è concluso all’una e mezza di notte, con il rientro delle squadre.

TORNA ALLA HOME PAGE