Si perde nel bosco e ci rimane tutta la notte, salvato da alcuni passanti

Notato da alcuni passanti

Si perde nella zona boschiva, non trova più la strada di casa e passa tutta la notte in una roggia fino a quando, nelle prime ore della mattinata di oggi, viene notato da alcuni passanti che fanno scattare l’allarme. E’ stato portato in elicottero all’ospedale Humanitas l’uomo di 60 anni ritrovato alle 1o di oggi in strada Chiappana a Abbiategrasso.

Una notte passata nei boschi

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo si sia perso nel pomeriggio di ieri e che abbia passato tutta la notte nell’area boschiva. Scattato l’allarme sul posto un’ambulanza con i volontari della Croce Azzurra di Abbiategrasso e l’equipe medica inviata con l’elisoccorso dalla centrale operativa dell’ospedale milanese di Niguarda.

Condizioni non preoccupanti

Le condizioni dell’uomo fortunatamente non sono preoccupanti: infreddolito, è stato portato in ospedale per i controlli del caso.