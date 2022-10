Si perde nei boschi, per cercarla anche le unità cinofile e l'elicottero

Si è smarrita nei boschi tra l'Ospedale nuovo e via Biella a Legnano e per cercarla si è messa in moto un'imponente macchina dei soccorsi.

Si perde nei boschi, scattano le ricerche

Protagonista una giovane che nel pomeriggio di oggi, domenica 30 ottobre 2022, si è persa nelle aree verdi nei pressi del confine con Villa Cortese e Dairago. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, la Protezione civile, i Vigili del fuoco con il Nucleo speleo-alpino-fluviale, l'elicottero e le unità cinofile.

Localizzata grazie alla luce del cellulare

Fortunatamente la ricerca ha avuto esito positivo: sono stati gli agenti motociclisti del comando di corso Magenta a raggiungere per primi la ragazza. Gli uomini del comandante Daniele Ruggeri hanno infatti notato da una distanza di circa 100 metri la luce del cellulare della ragazza e l'hanno prontamente soccorsa. La giovane era in buone condizioni di salute ma in stato confusionale.