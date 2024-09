Si impossessa di un terreno comunale per posteggiare i suoi mezzi di lavoro

Gli agenti della Polizia Locale di Rho e i Carabinieri della Stazione di Rho hanno ripristinato questa mattina, mercoledì, la legalità in via Bormida, con la presa in possesso di un’area di proprietà comunale che era stata occupata abusivamente dalla metà di luglio.

L’amministrazione comunale, lo scorso 18 luglio, era venuta a conoscenza dell’occupazione dell'area di via Bormida da parte di un uomo residente a Rho noto alle forze dell’ordine. L’uomo si era impossessato del terreno comunale sul quale, durante il sopralluogo della Polizia Locale, risultavano parcheggiati numerosi mezzi riportanti l’insegna di una società di trasporti tramite corrieri. L’area era occupata con diversi autocarri, autovetture, un escavatore e un rullo compattatore.

Il terreno era stato anche recintato abusivamente e dotato di un cancello carraio creato danneggiando la vegetazione esistente. Le opere eseguite trasformavano l’area in “parcheggio di veicoli a servizio di attività produttive”, attività incompatibile con la destinazione urbanistica dell’area indicata nel PGT, ovvero “attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale”.

Questa mattina, mercoledì, gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri sono intervenuti a seguito dell’ordinanza di demolizione e ripristino notificata al rhodense. L’azione è avvenuta d’intesa con la Prefettura di Milano. Le forze dell’ordine hanno anche avvisato la società di trasporti, per la rimozione dei veicoli posteggiati nell'area verde.

“Rispettando i tempi tecnici per verifiche e ordinanza, siamo intervenuti prima possibile – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Non è accettabile assistere ad azioni del genere, garantire la legalità è una delle nostre priorità. Ringrazio per la collaborazione sia la Polizia Locale sia i Carabinieri di Rho”.