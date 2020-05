Si ferisce in un’area commerciale, ambulanza in giallo in un’area commerciale di via Gramsci a Settimo.

L’infortunio, uno schiacciamento dalle prime informazioni, si è verificato poco prima delle 11. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche la Polizia Locale di Settimo, per gli accertamenti del caso. La vittima è un uomo di 68 anni, soccorso dai paramedici in giallo. Dopo le prime cure, le sue condizioni si sono rivelate meno gravi: l’uomo è stato portato in verde in ospedale.

