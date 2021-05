Infortunio sul lavoro a Nerviano: si ferisce con una pistola spara-chiodi.

Si ferisce con una pistola spara-chiodi: finito in ospedale

Infortunio sul lavoro a Nerviano intorno alle 11 di oggi, martedì 25 maggio. Un uomo di 37 anni, G. M., mentre si trovava in un laboratorio elettrofisiologico in via Ferrari, si è ferito al piede utilizzando una pistola spara-chiodi.

Sul posto è accorsa l’ambulanza di Arluno. I soccorritori dopo alcuni accertamenti sul posto, lo hanno caricato in autolettiga e trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.