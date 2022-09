Si ferisce con un flessibile mentre lavora all'interno di un giardino

Sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti anche gli agenti della Polizia Locale di Cornaredo

In ospedale un ragazzo di 23 anni che stava lavorando in un giardino

Attimi di paura intorno alle 16.15 di oggi in via Cascina Croce nella frazione di Cornaredo. Sfortunato protagonista di un infortunio sul lavoro un ragazzo di 23 anni, dipendente di una ditta che si occupa della manutenzione del verde, che stava lavorando all'interno di un giardino

Stava lavorando con un flessibile quando lo strumento gli è scivolato procurandogli ferite all'addome

Il giovane stava operando con un flessibile quando, per cause ancora in corso d'accertamento lo strumenti di lavoro gli è scappato di mano procurandogli delle ferite all'addome. Subito scattato l'allarme dato da chi si trovava con lui, sul posto sono arrivate, l'ambulanza con gli operatori della Croce Bianca di Sedriano, l'automedica dell'ospedale di Magenta e l'elisoccorso con a bordo medici e infermieri inviati dall'ospedale di Niguarda.

Il 23enne è stato medicato sul posto e trasferito in ambulanza all'ospedale di Magenta

Il giovane è stato prima medicato sul posto e successivamente caricato in ambulanza per essere trasferito all'ospedale di Magenta. Fortunatamente le lesioni procuratesi con il flessibile sono superficiali e non destano forti preoccupazioni

In via Cascina Croce anche gli agenti della Polizia Locale

In via Cascina Croce al civico 200 anche gli agenti della Polizia Locale di Cornaredo chiamati per fare luce sull'infortunio e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti