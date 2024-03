Si ferisce a un dito con l'affettatrice: ferita una donna a Canegrate.

Dito ferito con l'affettatrice

E' rimasta ferita ad un dito mentre stava affettando il pane con l'affettatrice. E' quanto accaduto la mattina di oggi, venerdì 29 marzo 2024, a Canegrate. Erano da poco passate le 7 quando, in un esercizio commerciale si è verificato un infortunio sul lavoro: una donna, 53 anni, era infatti impegnata nel taglio del pane quando la lama le ha ferito il dito di una mano.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce rossa e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per la donna nulla di grave, per lei il trasporto in codice verde all'ospedale di Legnano.