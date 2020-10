Si è tolto la vita l’uomo trovato morto con un coltello nel costato

(Foto d’archivio)

Si è tolto la vita il 77enne trovato morto con un coltello nel costato a Bernate Ticino.

Ieri pomeriggio, martedì 27 ottobre, a Bernate Ticino un uomo di 77 anni, vedovo, si è tolto la vita trafiggendosi il costato con un coltello da cucina. L’uomo abitava da solo in via degli Alpini a Casate, frazione di Bernate Ticino. Gesto probabilmente da ricondursi ad uno stato depressivo. Sul posto per i rilievi scientifici e l’esame obiettivo esterno del cadavere sono intervenuti la Sezione Rilievi del Comando Provinciale di Milano unitamente al medico legale. Le indagini sono in corso.

