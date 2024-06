Si è spento Piergiorgio Caretta: "Senza di lui siamo più soli e tristi"

Vanzaghello in lutto per la prematura scomparsa di Piergiorgio Caretta.

Vanzaghello piange Piergiorgio Caretta

A dare il triste annuncio è la sezione cittadina dell'Anpi, che ricorda Caretta come una "figura importante e indimenticabile per l'impegno costante e infaticabile portato avanti nel suo paese e nel territorio sia da iscritto Anpi che nel mondo della politica locale e dell'associazionismo".

Il cordoglio della sezione Anpi

Così prosegue il direttivo dell'Anpi vanzaghellese:

"Piergiorgio è stato un uomo di sinistra, coerente con i valori democratici, antifascista convinto, sempre pronto nel ricordare i martiri della libertà. Non ha mai perso una partecipazione al corteo del 25 Aprile, non ha mai smesso di battersi per la giustizia sociale. Lascia la nostra comunità attonita, più sola e triste. Ci stringiamo attorno alla moglie Silvana, ai figli e ai parenti tutti".