Si è spento Peppino Lavazza, figura storica della sinistra cittadina

Legnano in lutto per la morte di Peppino Lavazza.

Addio a Peppino Lavazza, figura storica della sinistra

Esponente storico della sinistra cittadina, aveva 81 anni. A esprimere cordoglio per la sua scomparsa e a rivolgergli un sentito ringraziamento è il circolo legnanese del Partito democratico:

"Apprendiamo la triste notizia della perdita del nostro amico e compagno Peppino Lavazza e ci stringiamo innanzitutto intorno ai familiari. Peppino è stata e sarà sempre una presenza essenziale all'interno della nostra comunità. È difficile racchiudere in poche parole la gratitudine per una vita dedicata alla militanza politica e all'impegno civico. La sua genuina passione, i suoi valori puri, uniti alla esuberanza, mancheranno tantissimo ma lasciano un segno tangibile in tutti noi".

I dem: "Grazie per aver sventolato la bandiera del Pd"

Fino all'ultimo, Lavazza è stato orgoglioso portabandiera del Pd nelle manifestazioni istituzionali e politiche. Proseguono i dem legnanesi:

"Di tutte le immagini e i ricordi di Peppino vogliamo tenerne stretto uno: Peppino con la bandiera del Pd stretta in mano, sempre pronto e sempre presente. Grazie Peppino per aver sventolato quella bandiera e tenuti alti i nostri valori per così tanto tempo".

I funerali saranno celebrati lunedì 12 febbraio alle 10.30 nella chiesa dei Santi Martiri.