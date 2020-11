Si è spento Paolo Ciocca, socio fondatore del “Rotary Club Garbagnate Groane”. Uomo di grandissimo spessore morale.

Era uno dei soci fondatori del “Rotary Club Garbagnate Groane”. Ricordato da tutti per la sua generosità. Uomo di grandissimo spessore morale. Paolo Ciocca nato nel 1942 a Milano; laureato in farmacia ha fondato con una cordata di amici la Sipcam di Pero una industria di prodotti chimici per l’agricoltura. Bravo anche come industriale seguiva la ditta in ogni sua fase e a qualunque ora era pronto a discutere con i soci per risolvere i problemi. Viaggiava in giro per il mondo non solo per passione e curiosità ma sopratutto per lavoro. Nel maggio del 1989 fonda insieme ad un gruppo di imprenditori e liberi professionisti il Rotary Garbagnate Groane. Una sezione del Rotary International americano. Paolo Ciocca fu nominato presidente del Club locale nel 2008.

