Si è spento all’età di 92 anni Guido Branca, storico barista e tabaccaio di Busto Garolfo. Ma Guido, classe 1927, nato, cresciuto e sempre vissuto a Busto Garolfo – non era solo un tabaccaio, ma un punto di riferimento per molti suoi concittadini.

Vittima del Covid

Inizialmente, continuando l’attività di famiglia – un bar tabaccheria – in piazza Lombardia e poi, nei primi anni ’80, proseguendo con la sola tabaccheria fino alla metà degli anni ’90.

A portare via Guido mercoledì 11 novembre è stato il Covid-19, cui era risultato positivo nelle ultime settimane e che ha causato una grave polmonite bilaterale.

Si è spento lo storico barista e tabaccaio Branca

Enologo per passione, Guido si dedicava anche alla cura dell’orto di sua figlia Lella e amava leggere. Sposato con Mariuccia, venuta a mancare nell’88, Branca lascia le figlie Ombretta e Lella e il figlio Gianni. «Diverse persone mi hanno chiamato e in tanti mi hanno detto che se n’è andato un pezzo fondamentale della storia del paese – ci ha raccontato la figlia, Ombretta Branca – Per anni è stato per molti un punto di riferimento». I funerali di Guido si terranno oggi, sabato 14 novembre, alle 14, alla chiesa parrocchiale di Busto Garolfo.

Seguendo il desiderio di Guido, la famiglia invita chi volesse ricordarlo a non inviare fiori, ma a donare alla Croce azzurra di Busto Garolfo.

Torna alla home