Si è spento l'ex sindaco Bruno Pisoni: mercoledì sarà lutto cittadino

Arconate è in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Bruno Pisoni, spentosi ieri, domenica 12 maggio, all'età di 77 anni.

Addio all'ex sindaco Bruno Pisoni, spentosi a 77 anni

Pisoni aveva guidatoil paese dal 1983 al 1988 ed è ricordato non solo come un un amministratore illuminato ma anche come una persona di grande generosità. Così lo ricorda l'Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Sergio Calloni:

"Ci ha lasciato all’età di 77 anni Bruno Pisoni, ex sindaco di Arconate dal 1983 al 1988. Amministratore illuminato, ha governato il paese con impegno e lungimiranza, spendendo gran parte della sua vita al servizio delle Istituzioni. Ma Bruno era tanto altro: persona dotata di grande umanità e generosità, che ha affrontato con coraggio e determinazione le difficoltà che la vita gli ha messo davanti. Bruno Pisoni è stato, oltre che un Sindaco esemplare, anche un grande Uomo, una persona perbene. L’Amministrazione comunale gli è grata e riconoscente dei valori che ha trasmesso, della passione con cui ha interpretato il suo impegno civico e politico. A sua moglie, ai suoi figli e a tutta la sua famiglia le più sincere condoglianze a nome dell’intera comunità Arconatese, oltre che l’abbraccio più sincero in questo momento di grande sofferenza. Ciao Bruno".

Il funerale sarà celebrato mercoledì 15 alle 10.30 nella chiesa di San'Eusebio e sarà preceduto dalla recita del Rosario (che inizierà alle 10). Prima delle esequie è possibile salutare Pisoni alla casa funeraria Raimondi di via Santa Rita da Cascia 1 a Busto Garolfo, a partire dalle 14.30 di oggi, lunedì 13.

L'Amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino

L’Amministrazione comunale, interpretando il sentimento di cordoglio e partecipazione del paese, proclamerà il lutto cittadino in occasione del funerale. Così il Comune in una nota:

"Si dispongono le bandiere a mezz’asta e si invita la comunità a osservare un minuto di silenzio in concomitanza con l’inizio della cerimonia funebre".

"Non inviate fiori, ma devolvete eventuali offerte alla banda"

Per espressa volontà della famiglia si prega di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte a favore della banda di Arconate.