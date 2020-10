Si è spento Giuseppe Baglio, sindaco storico di Vittuone

Giuseppe Baglio, storico sindaco di Vittuone essendo stato il primo cittadino più longevo, si è spento questa notte. Aveva 92 anni

La figura di un sindaco storico

Giuseppe Baglio è stato il sindaco più longevo del paese, ininterrottamente dagli anni Settanta al 1998 alla guida di una coalizione che, usando termini moderni, potremmo definire di Centrosinistra. Una figura di spicco per il paese (e non solo) non solamente per il suo impegno e la passione politica portata avanti fino alla fine (il nuovo sindaco Laura Bonfadini gli aveva dedicato la vittoria elettorale pochi giorni fa dopo che Baglio era andato a votare in carrozzina a conferma di come il voto possa essere inteso non solo come un diritto ma anche come un dovere civico), ma anche per l’impegno culturale: qualche anno fa, infatti, è stata fondata la Fondazione Giuseppe Baglio che organizza iniziative politiche e culturali sul territorio

La commemorazione di Giuseppe Baglio avverrà al cimitero di Vittuone martedì 13 ottobre alle 15.

TORNA ALLA HOME PAGE